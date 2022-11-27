Самарец зашел в подъезд и обокрал открытую квартиру

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В отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница 1953 года рождения, которая рассказала, что проживает в одной из комнат коммунальной квартиры на пр. Кирова. Накануне вечером она оставила сумку в общем коридоре, а проснувшись ночью, не обнаружила ручную кладь на прежнем месте. По словам заявительницы, среди похищенного находились денежные средства в размере 5000 рублей и сотовый телефон, на котором установлено мобильное приложение с доступом к банковским счетам. После обращения в банк для блокировки счета, женщина узнала, что ночью у нее списано со счета 11 000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели жилплощадь и опросили соседей заявительницы, проверили места возможного сбыта похищенного, отработали на причастность лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за имущественные преступления и проживающих неподалеку.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре по признакам преступлений, предусмотренных п. а ч.3 ст.158, п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ возбуждены уголовные дела. В службы и подразделения самарской полиции следователем направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

При изучении выписки по расчетному счёту полицейские установили личность владелицы банковской карты, на счет которой были переведены похищенные денежные средства, и фактического пользователя – ее сожителя 1997 года рождения, которого задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее неоднократно судимый местный житель признал вину в совершении противоправных деяний и пояснил, что в день совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. В ночное время суток, проходя по проспекту Кирова, решил зайти в гости к знакомому, но точный адрес проживания не помнил, поэтому зашел в «похожий» подъезд. Молодой человек обнаружил, что на первом этаже дома дверь в одну из квартир не заперта. Войдя в помещение, заметил женскую сумку, похитил ее и вышел на улицу. Обнаружив в сумке кошелек и сотовый телефон, с установленным мобильным банком, перевел на банковскую карту своей сожительницы 11 000 рублей, после чего обналичил денежные средства в ближайшем банкомате и потратил их на свои нужды. Сотовый телефон он впоследствии перепродал за 5 тысяч рублей незнакомому мужчине.

Жителю Самары предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.