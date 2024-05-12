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Самарец за якобы смену СИМ карты отдал мошенникам 600 000 рублей

12 мая 2024 11:10
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Самарец за якобы смену СИМ карты отдал мошенникам 600 000 рублей

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи.

 

В г.Самаре мужчине 1980 г.р. позвонил неизвестный, и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на телефонное обслуживание номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на СИМ карте. Неизвестный сообщил мужчине, что договор можно перезаключить  по телефону. Когда потерпевший согласился, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи. Мужчина выполнил все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка потерпевшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 600 000р. Потерпевший понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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