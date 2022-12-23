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Самарец в 29 раз осужден за хищения из магазинов

23 декабря 2022 13:59
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Самарец в 29 раз осужден за хищения из магазинов

Мировым судьей судебного участка № 11 Кировского судебного района г. Самары рассмотрено уголовное дело по обвинению лица в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Судом установлено, что в июне 2022 года мужчина похитил из торгового зала магазина «М.Видео» электробритву стоимостью 12 тыс. рублей, спрятав товар под одеждой. На следующий день он аналогичным образом вынес из магазина «ДНС»  три медиаплеера общей стоимостью свыше 16 тыс. рублей.

Ранее подсудимый 28 раз привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и мелких хищений.

По результатам рассмотрения уголовного дела с учетом мнения государственного обвинителя судом вынесен обвинительный приговор.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Теги: Кража

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