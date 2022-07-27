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Самарец украл велосипед, чтобы купить алкоголь

27 июля 2022 09:38
168
Самарец украл велосипед, чтобы купить алкоголь

В Самаре за помощью обратилась местная жительница. Женщина 1978 года рождения сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда стоимостью 5000 рублей.

В ходе разговора с заявительницей полицейские выяснили, что свое имущество потерпевшая оставила в подъезде дома в пос.Береза. Велосипед не был пристегнут противоугонным средством, а дверь в подъезд не имела домофона и замка.

В тот-же день экипаж дорожно-патрульной службы, который нес службу в поселке Береза заметил прохожего, личность которого была хорошо известна сотрудникам полиции. Они узнали в прохожем не работающего местного жителя 1980 года рождения, который вел асоциальный образ жизни. Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе в 2022 году за совершение кражи. Внимание полицейских он привлек тем, что рядом с собой катил велосипед. На вопрос, откуда у него данное транспортное средство, мужчина не смог дать внятных пояснений. Это и стало поводом для досконального разбирательства. Указанный велосипед по приметам был схож с разыскиваемым. В ходе сверки полицейские установили, что идентификационные номера обнаруженного и похищенного велосипеда совпадают. Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в краже и рассказал подробности совершения преступления.

Войдя свободным доступом в подъезд, он увидел велосипед, который не был пристегнут противоугонным устройством. Злоумышленник решил его похитить, чтобы продать, а вырученные деньги потратить на алкоголь.

В настоящее время отделом дознания ОП№8 Управления МВД России по г. Самаре в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража Уголовное дело

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