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Самарец украл имущество бригадира ремонтников

12 ноября 2023 11:15
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Самарец украл имущество бригадира ремонтников

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре обратился представитель бригады, специализирующейся на оказании услуг по ремонту помещений. Мужчина 1994 года рождения сообщил о краже имущества.

Полицейские выяснили, что произошло в дневное время в подъезде дома, расположенного на улице Демократической: бригада, выполнив ремонтные работы на первом этаже, поднялась на второй. Когда понадобился перфоратор, то один из работников спустился на этаж ниже, но оставленный без присмотра инструмент отсутствовал на месте. Ремонтники сообщили, что в момент проведения работ дверь в подъезд была открыта. Владелец имущества также предоставил полицейским подробное описание электроинструмента.

При отработке возможных мест сбыта похищенного в одном из комиссионных магазинов оперативники обнаружили документы на перфоратор, по описанию схожий с разыскиваемым. При опросе сотрудников торговой точки установлено, что договор выписан на имя одного из местных жителей. Мужчина признался оперативникам, что помог знакомому сдать имущество в комиссионный магазин, не зная, что оно является краденным. 

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили возможные места нахождения злоумышленника, задержали и доставили его в для выяснения обстоятельств произошедшего. Мужчина 1980 года рождения признал свою вину в совершении противоправного деяния и сообщил полицейским, что проходил мимо одного из подъездов дома, увидел открытую дверь и бесхозный инструмент. За продажу похищенного имущества он получил 2 000 рублей, которые потратил на продукты питания и алкоголь.

Ранее судимому более 15 раз  местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 10000 рублей.

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