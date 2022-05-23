Самарец у деда украл 1 миллион рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Впереди у команды 63 региона чемпионат Самарской области по спортивному туризму и Всероссийские соревнования.
Итоги «Туриады» ПФО
В Самаре на базе СГИК открывается региональный «пилот» Музыкальной академии Ларисы Долиной. 
Подписано соглашение о сотрудничестве между СГИК и Музыкальной академией Ларисы Долиной
Много жалоб от жителей поступает на работы в ночное время.
Общественная палата Самарской области проверила ход реконструкции улицы Ново-Садовой по нацпроекту
Руководитель коллектива Паоло Петициол отметил, что "так мы дойдем до того, что начнем исключать христиан, мусульман или иудеев и вернемся в Средневековье".
Итальянский оркестр откажется выступать на конкурсе скрипачей, если отстранят россиянок
В Самарском онкодиспансере применяются малотравматичные методы диагностики и лечения злокачественных новообразований дыхательной системы.
Высокотехнологичные операции помогают онкологам региона эффективно бороться с раком легких
Новая высотка появится на улице Осипенко в Самаре
Новая высотка появится в Самаре на улице Осипенко
Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова
Состоялось торжественное открытие персональной выставки Александра Баканова
В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов
В России создали систему предупреждения столкновения вертолетов
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец у деда украл 1 миллион рублей

23 мая 2022 12:55
139
Самарец у деда украл 1 миллион рублей

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого жителя областного центра 1998 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).
В ходе предварительного следствия установлено, что безработный местный житель проживал совместно со своим дедом 1950 года рождения. Пенсионер, после того, как повредил ногу, передал внуку свою банковскую карту и пин-код от нее для снятия 10 тысяч рублей на текущие расходы. Узнав, что на счету у пожилого родственника лежит более миллиона рублей, молодой человек решил не возвращать пластиковую карту, а совершить тайное хищение чужих сбережений.
Как выяснили сотрудники полиции при изучении банковской выписки, в тот же день обвиняемый расплатился картой деда в магазине за алкогольные напитки. Затем на протяжении двух месяцев с помощью денежных средств пенсионера злоумышленник более 60 раз расплачивался в торговых точках, осуществил не менее 20 переводов физическим лицам и снятий наличных денег, оплачивал штрафы за административные правонарушения. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составила 1 037 561,47 рублей.
Сотрудники полиции изъяли документы, в том числе выписки по дебетовым картам и вкладам, сведения о платежах, приобщили их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 23-летнего жителя областного центра направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.
На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Теги: Кража

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарчанку на 12 тысяч обокрал племянник
20 мая 2022, 09:39
Самарчанку на 12 тысяч обокрал племянник
Причиненный ущерб за обвиняемого возместил его отец. Криминал
474
Молодая сызранка нашла телефон и присвоила его
19 мая 2022, 10:50
Молодая сызранка нашла телефон и присвоила его
Материальный ущерб потерпевший оценил в 9 тысяч рублей. Происшествия
611
Тольяттинец заявил, что хочет купить телефон, и украл его
18 мая 2022, 13:26
Тольяттинец заявил, что хочет купить телефон, и украл его
Он попросил продавца показать ему смартфон и при проверке его на работоспособность попросил показать ему другой гаджет. Криминал
672
  • Консультант плюс
В центре внимания
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
520
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
588
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
890
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
740
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
876
Весь список