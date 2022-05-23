Самарец у деда украл 1 миллион рублей

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В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее не судимого жителя областного центра 1998 года рождения по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что безработный местный житель проживал совместно со своим дедом 1950 года рождения. Пенсионер, после того, как повредил ногу, передал внуку свою банковскую карту и пин-код от нее для снятия 10 тысяч рублей на текущие расходы. Узнав, что на счету у пожилого родственника лежит более миллиона рублей, молодой человек решил не возвращать пластиковую карту, а совершить тайное хищение чужих сбережений.

Как выяснили сотрудники полиции при изучении банковской выписки, в тот же день обвиняемый расплатился картой деда в магазине за алкогольные напитки. Затем на протяжении двух месяцев с помощью денежных средств пенсионера злоумышленник более 60 раз расплачивался в торговых точках, осуществил не менее 20 переводов физическим лицам и снятий наличных денег, оплачивал штрафы за административные правонарушения. Сумма материального ущерба, причиненного потерпевшему, составила 1 037 561,47 рублей.

Сотрудники полиции изъяли документы, в том числе выписки по дебетовым картам и вкладам, сведения о платежах, приобщили их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении 23-летнего жителя областного центра направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.

На период предварительного следствия молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.