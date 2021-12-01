Самарец торговал плиткой и присвоил более 300 тысяч рублей

122

В Самаре окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 27-летнего местного жителя.

О пропаже денежных средств сотрудникам полиции сообщил директор магазина, расположенного на одном из рынков на ул. Ново-Вокзальной, специализирующегося на розничной продаже керамической плитки. Женщина пояснила, что во время внутренней проверки обнаружилась недостача крупной суммы денег. При проверке лиц, имевших доступ к денежным средствам, у полицейских появились подозрения, что к исчезновению наличных может быть причастен один из работников организации – менеджер 1994 года рождения.

Ранее не судимый молодой человек признался в совершенном противоправном деянии. По его словам, незадолго до случившегося ему поступил заказ на керамическую плитку. Клиент в счет оплаты за товар передал ему 300 тысяч рублей, которые продавец потерял. С целью сокрытия данного факта он решил поступившими от новых клиентов денежными средствами перекрыть недостачу. После закрытия долга в 300 000 рублей, он стал перекрывать образовавшуюся задолженность перед новыми клиентами и снова за счет других заказчиков. При этом, как установили полицейские, клиенты торговой точки по просьбе 27-летнего продавца покупки оплачивали частями: одну из них – наличными, вторую – на банковские счета, которые принадлежали ему и членам его семьи, не подозревающим об истинных намерениях их родственника.

Спустя некоторое время выручка от продажи керамической плитки упала, и менеджер не смог перекрыть долг. К тому времени, когда заказчики стали обращаться с претензиями уже к директору магазина, долг перед ними достиг суммы в 304 200 рублей.

Скриншоты переписок покупателей и менеджера магазина, чеки, документацию магазина, выписки движений денежных средств следователи изъяли и приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Мужчине на время следствия избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении мужчины направлено в Советский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Часть присвоенной суммы – в размере 254 200 рублей, обвиняемый уже вернул работодателю, собощает облМВД.