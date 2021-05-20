Самарец решил погасить кредит с банковской карты знакомого

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В полицию в Самаре обратился местный житель 1988 года рождения, у которого с банковской карты были списаны денежные средства.

Сотрудники полиции опросили мужчину, изучили выписку с банковского счета, установили граждан, также имевших доступ к карте. Оперативники выяснили, что к хищению денег может быть причастен житель областного центра, ранее судимый за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Из собранных материалов следовало, что подозреваемый 1996 года рождения попросил у знакомого в пользование банковскую карту. На тот момент у него была кредитная задолженность, по которой ежемесячно с зарплатной карты списывались денежные средства.

Молодой человек рассчитывал перечислять на чужой счет свою зарплату во избежание ее автоматических списаний в счет погашения кредита. Для управления своими денежными поступлениями он попросил у друга данные для входа в личный кабинет. Затем он перечислил часть денег с карты потерпевшего в счет погашения имеющихся обязательств перед банком. Спустя несколько месяцев владельцу кредитной карты, который не пользовался личным кабинетом и не отслеживал движения по счету, пришло уведомление о наличии долга - 15 тысяч рублей.

Свою вину в содеянном 24-летний житель Самары признал и обязался возместить причиненный ущерб.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары.