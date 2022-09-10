Самарец пытался с помощью закладки продать амфетамин

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В Самаре суд вынес приговор в отношении 26-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере).

Подозреваемого задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области возле жилого дома на Заводском шоссе, после чего передали его полицейским. Оперативники при личном досмотре, в присутствии понятых, у задержанного изъяли сотовый телефон, в котором хранилось сообщение с указанием геотега закладки, которую он забрал ранее. По месту жительства молодого человека сотрудники полиции, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли электронные весы, несколько зип-лок пакетов и 16 свертков с порошкообразным веществом.

Результаты экспертизы показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – амфетамин, общей массой 7,13 грамм, что относится к крупному размеру.

В ходе предварительного следствия установлено, что ранее судимый безработный житель Самары приобрел запрещенное вещество через сеть Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города. По словам обвиняемого, о вакансии курьера он узнал в ноябре прошлого года из сети Интернет. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.

Самарский районный суд приговорил его к лишению свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известными фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить:

- в ближайший отдел полиции или по телефону 102;

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».