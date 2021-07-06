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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец припарковался у магазина и лишился телефона

6 июля 2021 11:26
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Самарец припарковался у магазина и лишился телефона

В полицию Волжского района за помощью обратился житель областной столицы. Мужчина рассказал, что из его автомобиля, находившимся на парковке около магазина на улице Коммунаров в поселке городского типа Петра-Дубрава, похищен мобильный телефон. Неизвестный злоумышленник воспользовался невнимательностью мужчины, оставившим открытым водительское стекло, и забрал имущество потерпевшего. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Волжскому району узнал в разыскиваемом 52-летнего местного жителя, ранее судимого за имущественные преступления.

Правоохранители установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Мужчина не стал отрицать своей причастности к краже и признался в содеянном. Представители правопорядка изъяли похищенное имущество и вернули законному владельцу.

В отношении задержанного возбужденного уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража уголовное дело

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