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Самарец потерял из-за мошенников более 30 тысяч рублей

8 июня 2024 11:09
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Самарец потерял из-за мошенников более 30 тысяч рублей

В мессенджер к 37-летнему жителю областной столицы «постучался» неизвестный и, представившись туроператором, предложил «горящие» путевки в Казань с функцией «All inclusive!». Ознакомившись с предложением, мужчина заинтересовался условиями, ведь цена была довольно бюджетной, а самарец давно обещал семье провести выходные в Казани.

Согласовав с незнакомцем дату поездки, перешел по предложенной ссылке для бронирования путевки и внесения предоплаты в размере 5 000 рублей. Заполнив данные банковской карты, житель областной столицы ввел код из смс и вместо указанной суммы с его счета списалось более 30 000 рублей. После чего он позвонил «туроператору» чтобы сообщить об ошибке и вернуть денежные средства, но оказался заблокированным. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.

Теги: Мошенники

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