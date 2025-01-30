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Самарец поссорился с матерью и убил ее

30 января 2025 12:48
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Самарец поссорился с матерью и убил ее

Прокуратурой Промышленного района города Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя г. Самары. Он обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судом установлено, что в ходе бытового конфликта, произошедшего в марте 2024 года, мужчина нанес множественные удары по телу своей 74-летней матери, причинив ей травмы, которые явились опасными для жизни и повлекли смерть последней. 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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