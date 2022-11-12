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Самарец попросил 70-летнюю бабушку сдать краденый телефон в ломбард

12 ноября 2022 12:10
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Самарец попросил 70-летнюю бабушку сдать краденый телефон в ломбард

 

 В ходе осмотра квартиры по улицы Демократической полицейские установили, что следы взлома на двери и окнах отсутствуют.  Выяснилось, что накануне хозяин квартиры приглашал к себе молодого человека, с которым познакомился в одной из социальных сетей несколько недель назад.

Отрабатывая полученные сведения, полицейские проверили места сбыта похищенного.  В одном из ломбардов на ул. Гагарина оперативники обнаружили и изъяли договор купли-продажи на разыскиваемый телефон и товарный чек. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника. Ранее не судимого 19-летнего молодого человека задержали по месту проживания.

В ходе опроса задержанный пояснил, что в вечернее время суток он находился в гостях у нового знакомого, где они вместе распивали спиртные напитки. Когда хозяин квартиры заснул, молодой человек забрал сотовый телефон и ушел из квартиры, оставив дверь открытой. Придя домой, он попросил свою 70-летнюю бабушку сдать телефон в ломбард на её документы. Пожилая женщина согласилась: она не знала, что имущество является похищенным. Вырученные денежные средства в размере 40 000 рублей она передала внуку, который потратил их на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

На стадии предварительного расследования обвиняемый возместил потерпевшему часть причинённого ущерба в размере 5 000 рублей из общей суммы ущерба 100 000 рублей.

Полицейские рекомендуют ограничить употребление спиртных напитков с малознакомыми людьми, не впускать их к себе в квартиру и не демонстрировать свои мобильные телефоны и другие ценные вещи.

Теги: Кража

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