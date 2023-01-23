Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в декабре 2022 года подозреваемый, действуя в качестве посредника, получил 187 тысяч рублей от гражданина, пообещав оказать помощь в получении водительского удостоверения категорий«В» и «С», без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи экзамена.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области, сообщает СУ СК.