Самарец перевел лжеброкеру порядка 2 млн рублей

В полицию Самары поступило заявление от 55-летнего местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением - увеличить свой доход на бирже.

Мужчина не проверил легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника перевел на предложенный счет - денежные средства в размере 2 млн рублей. Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, так же как и связаться с «брокером». Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.