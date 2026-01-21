Я нашел ошибку
в феврале 2026 года будет 19 рабочих и 9 выходных дней (с учетом праздника)
Вячеслав Федорищев поздравил аспирантов Самарской области
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты «Мои финансы»
Рисуют, фотографируют, создают макеты: как самарские дети видят безопасные дороги?
Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности
Москва столкнулась с крупнейшей волной закрытий ресторанов и баров со времен пандемии
7 рыбаков получили предупреждение за незаконный выход на лед в Самаре с начала сезона
Билайн назвал топ-3 схем телефонного мошенничества по итогам 2025 года
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец перевел лжеброкеру порядка 2 млн рублей

148
Самарец перевел лжеброкеру порядка 2 млн рублей

В полицию Самары поступило заявление от 55-летнего  местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением  - увеличить свой доход на бирже. 

Мужчина не проверил легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника перевел на предложенный счет - денежные средства в размере 2 млн рублей. Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, так же как и связаться с «брокером». Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.

