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Самарец перевел лжеброкеру 1,5 млн рублей

12 июля 2025 10:49
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самарец перевел лжеброкеру 1,5 млн рублей

В полицию Самары поступило заявление от 47-летнего  местного жителя о факте мошенничества. Как установлено сотрудниками органов внутренних дел, к мужчине поступил телефонный звонок с заманчивым предложением  - увеличить свой доход на бирже.

Мужчина не проверил легитимность «брокерской фирмы» и следуя инструкции злоумышленника перевел на предложенный счет - денежные средства в размере 1, 5 млн рублей. Спустя время вывести свои сбережения мужчина уже не смог, так же как и связаться с «брокером». Пострадавший обратился за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Самарские полицейские напоминают, чтобы не попасться на уловки мошенников, следует открывать счета в офисе брокера, банка или на официальном сайте компании.

Теги: Мошенники

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