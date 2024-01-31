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Самарец отдал мошеннику 1,5 млн рублей

31 января 2024 13:34
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Самарец отдал мошеннику 1,5 млн рублей

В полицию обратился житель Самары 1988 года рождения с заявлением о мошенничестве. Он рассказал сотрудникам полиции, что накануне ему поступил телефонный звонок от незнакомца с предложением удаленной работы в сети интернет. Для получения дополнительного заработка, звонивший попросил мужчину заполнить подробную анкету с персональными данными. Выполнив требование незнакомца, самарец обнаружил списание с его счета более 1 500 000 рублей. Осознав, что он стал жертвой мошенников, житель г.Самары обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.  

Теги: Мошенники

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