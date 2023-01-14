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Самарец отдал дорогой велосипед в ремонт, а его там украли

14 января 2023 10:21
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Самарец отдал дорогой велосипед в ремонт, а его там украли

Транспортное средство оставили без присмотра в коридоре помещения. Этим воспользовался один из посетителей.

Сообщение о пропаже двухколесного транспортного средства поступило в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре. Потерпевший 1992 года рождения пояснил сотрудникам полиции, что в августе он приобрел горный велосипед, планировал установить на него электродвигатель и приступить к работе в службе доставки еды. Через некоторое время мужчина отдал транспортное средство на ремонт в мастерскую, расположенную на ул. Пролетарской. Примерно через неделю владельцу имущества позвонил работник сервиса и сообщил о пропаже велосипеда.  Потерпевший оценил причиненный ущерб в 19 тысяч рублей.

Со слов работников сервиса сотрудники полиции установили, что транспорт был оставлен в коридоре без присмотра. Ориентировку на пропавшее имущество распространили среди личного состава полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Сотрудники полиции осмотрели помещение, где был оставлен велосипед, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в здании, на которые попали действия злоумышленника. На одной из записей видно, как с улицы в помещение зашел мужчина, забрал велосипед и ушел.

В подозреваемом оперативники узнали ранее неоднократно судимого за кражи и другие имущественные преступления местного жителя 1999 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска установили адрес, где мог находиться разыскиваемый, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный в ходе опроса рассказал, что зашел в сервис случайно. Когда увидел чужое имущество, то решил похитить его и перепродать. В момент совершения преступления он был с другом, который отказался участвовать и отговаривал от этого своего знакомого. Похищенный велосипед подозреваемый попытался сдать в ломбард, но у него не получилось. Тогда он оставил его в подъезде одного из домов.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре 23-летнему жителю областного центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Похищенное имущество полицейские вернули законному владельцу.

Теги: Кража

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