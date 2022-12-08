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Самарец оставил в подъезде велосипед и лишился его

8 декабря 2022 11:26
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Самарец оставил в подъезде велосипед и лишился его

В конце лета текущего года в отдел полиции по Советскому району СУ Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился мужчина 1989 года рождения, который сообщил, что у него похитили велосипед. Как пояснил полицейским заявитель, транспортное средство хранилось в подъезде на первом этаже многоквартирного дома, расположенного на ул. Блюхера. В ходе опроса местный житель предоставил полицейским подробное описание велосипеда, а также сообщил, что оставлял его непристёгнутым запирающим устройством.

В ходе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в одной из квартир дома в Советском районе областного центра и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ранее неоднократно судимый за совершение преступлений на территории Республики Башкортостан 26-летний задержанный при опросе вину в содеянном признал и пояснил, что за час до этого употреблял спиртные напитки. Около 12:00 он проходил мимо общежития и увидел, что дверь с торца здания открыта и недалеко от входа стоит велосипед. После того, как велосипед оказался в его руках, он скрылся с похищенным, которое реализовал за 1500 рублей случайному прохожему.  

Потерпевшим заявлен гражданский иск на 23 750 рублей. Мероприятия по установлению местонахождения похищенного имущества продолжаются.

Теги: Кража

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