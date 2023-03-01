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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец одолжил ноутбук у знакомого и сдал гаджет в ломбард

1 марта 2023 12:17
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Самарец одолжил ноутбук у знакомого и сдал гаджет в ломбард

В ходе расследования обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшему ущерб.

В конце октября прошлого года в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился 21-летний студент одного из самарских ВУЗов. Молодой человек сообщил, что его знакомый несколько месяцев назад попросил у него в пользование ноутбук и до настоящего времени не вернул. С учетом износа заявитель оценил причиненный ему материальный ущерб как значительный, в размере 65000 рублей.

Сотрудники полиции установили, что в августе студент подрабатывал сборщиком заказов. В ходе работы у него завязались приятельские отношения с одним из коллег. Примерно через две недели после знакомства приятель попросил одолжить во временное пользование ноутбук, на что заявитель согласился. Однако в назначенную дату возврата новый знакомый ноутбук не вернул, на телефонные звонки не отвечал.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее судимый за имущественные преступления местный житель 1999 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что ноутбук сдал в ломбард за 30 000 рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В ходе расследования обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшему ущерб в размере 34 000 рублей.

Теги: Кража

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