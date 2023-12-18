Самарец незаконно застрелил трех зайцев в Саратовской области

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В ночь на 16 декабря мужчина застрелил трех зайцев прямо из дорогой иномарки. Его задержали сотрудники комитета охотничьего хозяйства и рыболовства вместе с полицейскими.

Мужчина охотился на пушных зверей из премиального кроссовера Volvo XC90 и застрелил трех зайцев.



Во время задержания выяснилось, что ружье из которого он стрелял в животных принадлежит сотруднику полиции – родственнику из Самарской области. Оружие изъяли.



На браконьера завели административное дело за охоту запрещенными видами оружия. Ему могут запретить охотиться до двух лет, а также назначить штраф - 13 тысяч рублей, пишет Сова..



Как пишет sarinform.ru, задержанный – самарец, но раньше жил в Саратовской области.