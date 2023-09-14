Самарец нашел чужую банковскую карту во время прогулки на Набережной и оплатил ей свои покупки

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В июле текущего года в полицию поступило сообщение от жительницы Самары 1967 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее более 6000 рублей, за покупки, которые она не совершала.

В ходе опроса заявительница пояснила, что накануне пропажи днем она находилась на Ульяновском спуске. Пропажу карты женщина обнаружила в тот же день. Полицейские изучили выписку по банковскому счёту и установили, что картой расплачивались в торговых точках, расположенных на проспекте Масленникова и улице Мичурина. Сотрудники уголовного розыска опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Спустя сутки личность мужчины полицейские установили. Им оказался житель Октябрьского района 1978 года рождения, работающий сварщиком, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение преступлений на территории г. Тольятти.

Подозреваемого задержали на территории областного центра. В ходе опроса он в содеянном признался и пояснил, что нашел чужую карту во время прогулки с супругой на Ульяновском спуске. Мужчина заметил под лавочкой лежавшую на песке карту, положил ее в карман. После чего, воспользовался ей и оплатил покупки в продуктовых магазинах. Житель областного центра обязался возместить причиненный потерпевшей ущерб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.