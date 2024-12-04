Самарец лишился миллиона, пытаясь продлить договор на телефон

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Жителю Самары, работающему водителем производственного объединения 1997г.р. посредством сотовой связи, поступил звонок от неизвестного, который представился оператором одной из телефонных компаний. Неизвестный сообщил мужчине, что у него истекает срок использования договора на номер телефона и необходимо продлить пользовательское соглашение. Учитывая, что на СИМ – карте телефона хранилось много необходимой информации мужчина согласился продлить договор и продиктовал неизвестному код, пришедший ему на телефон. В результате у потерпевшего со счета было списано более 1 000 000р. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.