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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец лишился миллиона, пытаясь продлить договор на телефон

4 декабря 2024 11:56
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Самарец лишился миллиона, пытаясь продлить договор на телефон

Жителю Самары, работающему водителем производственного объединения 1997г.р. посредством сотовой связи, поступил звонок от неизвестного, который представился оператором одной из телефонных компаний. Неизвестный сообщил мужчине, что у него истекает срок использования договора на номер телефона и необходимо продлить пользовательское соглашение. Учитывая, что на СИМ – карте телефона хранилось много необходимой информации мужчина согласился продлить договор и продиктовал неизвестному код, пришедший ему на телефон. В результате у потерпевшего со счета было списано более 1 000 000р. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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