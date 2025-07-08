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Самарец хранил наркотики в квартире пожилых родителей

8 июля 2025 10:26
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Самарец хранил наркотики в квартире пожилых родителей

В Самаре ранее не судимому местному жителю 1976 года рождения предъявлено обвинение. Основным местом для хранения наркотика стала квартира пожилых родителей фигуранта.

Ранее сотрудникам полиции поступила информация о причастности жителя областного центра,  к незаконному обороту наркотических средств. С целью отработки полученных сведений в ходе оперативно-разыскных мероприятий по результатам проверки сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области в январе 2025 года оперативники задержали его возле своего дома. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По месту жительства мужчины полицейские в присутствии понятых обнаружили сверток с  порошкообразным веществом. В ходе осмотра квартиры его пожилых родителей изъяли еще 29 свертков.

Изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, где специалистами установлено, что в свертках находилось наркотическое средство -  героин (диацетилморфин), общей массой более 27 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый местный  житель пояснил сотрудникам полиции, что запрещенные вещества приобрел для последующего сбыта на территории города.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому по ходатайству органа следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Теги: Стоп Наркотик

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