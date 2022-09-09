Самарец хотел украсть колбасу и сыр, но попался

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В сентябре текущего года неизвестный мужчина, под видом покупателя, зашел в один из крупных супермакетов областного центра. Направившись к прилавкам, посетитель поочередно взял с полок колбасную и сырную продукцию, сложил их в продуктовую корзину и минуя кассовую зону прошёл к выходу. Сотрудники магазина, заметившие неоплату товаров, потребовали у мужчины остановиться и вернуть похищенное, однако их призыв он проигнорировал и попытался скрыться.



Момент словесной перепалки продавцов и покупателя заметили находившиеся поблизости сотрудники полиции, которые незамедлительно направились к конфликтующим. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину с корзиной и доставили в отделение.



При дальнейшем разбирательстве администратор магазина сообщил, что работники торговой сети выявили факт хищения продуктов питания задержанным. Сумма причиненного ущерба составила около 2500 рублей. Полицейские провели осмотр места происшествия, просмотрели и изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки.



Подозреваемым оказался ранее судимый за совершение кражи и грабежа 30-летний местный житель. В совершении преступления мужчина признался и сообщил, что похитил товар с целью дальнейшей перепродажи.

Возбуждено уголовное дело.