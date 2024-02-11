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Самарец хотел купить шкаф, а вместо этого лишился 50 тысяч

11 февраля 2024 11:59
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Самарец хотел купить шкаф, а вместо этого лишился 50 тысяч

В полицию в Самаре обратился 77-летний местный житель  с заявлением о хищении денежных средств. Мужчина пояснил, что на сайте объявлений нашел информацию о продаже шкафа-купе. В ходе переписки в мессенджере с неизвестным, мужчина получил ссылку для оплаты покупки, пройдя по которой, указал реквизиты своей банковской карты и коды подтверждения, поступившие в смс-сообщениях. В результате чего с лицевого счета его банковской карты были списаны денежные средства в сумме свыше 50 тысячи рублей. Товар до настоящего времени не поступил, объявление с сайта удалено, переписка в мессенджере удалена, неизвестный перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».   

Сотрудники полиции предупреждают! Не переводите оплату, если не уверены в продавце. Есть множество предлогов, под которыми могут попросить предоплату: чтобы забронировать товар, подтвердить ваши намерения купить его или в обмен на большую скидку. Но если перевести деньги продавцу напрямую, нет никаких гарантий, что он сдержит обещание.

 Не переходите по сторонним ссылкам. Если это ссылка на «профиль потенциального покупателя» или «оформление заказа с доставкой» — это письмо от мошенников.

Никому не сообщайте реквизиты банковских карт, CVC-код или секретный код из СМС.

Теги: Мошенники

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