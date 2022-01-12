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Самарец хотел купить сено, а стал жертвой мошенников

12 января 2022 09:49
104
Самарец хотел купить сено, а стал жертвой мошенников

Будьте бдительны! Не доверяйте незнакомцам, предлагающим товары в интернете.

Так, фермер из Самары 1996 года рождения решил приобрести сено. Мужчина увидел объявление о продаже в сети Интернет и связался с продавцом. После обсуждения деталей поставки продавец попросил перечислить предоплату в размере 50 процентов от общей суммы. Покупатель на названный собеседником номер счета перечислил 77 500 рублей. После этого продавец перестал выходить на связь. Мужчина обратился за помощью в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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