Самарец хотел купить машину и отдал мошенникам более 1,3 млн рублей

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В Самаре за помощью в полицию обратился 57-летний житель Кировского района, который рассказал, что стал жертвой мошенников и пояснил: очень давно хотел купить машину и копил на нее деньги. Постоянно просматривал различные сайты в интернете, и наконец нашел машину своей мечты — Toyota RAV4 2018 года выпуска. Машина находилась в Республике Беларусь, но продавец заверил, что никаких проблем с перегоном не будет и автомобиль привезут в течение 7 суток.

По просьбе автовладельца, самарец перевел на две банковские карты свыше 1,3 млн рублей. Через день продавцы связались с покупателем и попросили оплатить еще 400 тысяч рублей в качестве “таможенного сбора”. Немного знакомый с работой таможни, пенсионер заподозрил неладное. Он приехал на пропускной пункт и обнаружил, что купленный им автомобиль там отсутствует и никогда не был.

В настоящее время по заявлению несостоявшегося автовладельца возбуждено уголовное дело. Полицейские разыскивают лиц, совершивших хищение, и предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при совершении покупок через интернет, особенно когда речь идет о крупных суммах и доставке из других стран.