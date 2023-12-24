Самарец хотел BMW, но встретил мошенников и лишился 5 млн рублей

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Просматривая объявления о продаже поддержанных иномарок в сети, 41-летний житель Самары связался с одним из продавцов, понравившегося ему автомобиля. Получив фотографии документов на транспортное средство, мужчина проверил их подлинность на одном из сайтов и договорился о сделке в ближайшее время.

«Продавец» попросил жителя губернии открыть счет для проведения банковской операции и положить на него сумму в размере 5 млн. рублей, чтобы обезопасить себя. Следуя инструкции, мужчина открыл счет и предоставил данные от него неизвестному. Перед встречей самарец решил еще раз проверить предоставленные данные иномарки на этот раз через проверенное приложение и понял, что они являются поддельными. После чего поспешил закрыть банковский счет, но обнаружил на нем отсутствие денежных средств. Мужчина обратился в полицию за помощью. Возбуждено уголовное дело.