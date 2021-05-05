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Самарчанку осудили за мошенничества в Одноклассниках
Самарчанку осудили за мошенничества в Одноклассниках
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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанку осудили за мошенничества в Одноклассниках

5 мая 2021 13:57
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Самарчанку осудили за мошенничества в Одноклассниках

Было возбуждено уголовное дело «Мошенничество» в отношении жительницы Самары 1981 года рождения. Следователем собрана доказательная база по 8 эпизодам хищения денежных средств.

В ходе следствия установлено, что женщина разместила на своей странице в социальной сети «Одноклассники» информацию о помощи в оформлении кредитов по низкой процентной ставке. При этом она не являлась сотрудником какой-либо кредитной организации и не имела полномочий в данной сфере.

В ходе онлайн общения с заинтересовавшимися предложением пользователями, злоумышленница требовала передать ей фото паспорта гражданина РФ и банковских карт. После чего, под различными предлогами – страховой взнос, «чистка» кредитной истории и другие – просила перечислить от полутора до трех тысяч рублей. Обманутые граждане по несколько раз осуществляли переводы денежных средств на счет банковской карты, оформленной на имя несовершеннолетней дочери «банкирши». После получения денежных средств женщина, официально трудоустроенная продавцом магазина посуды, переставала выходить на связь.

Ущерб, причиненный жителям различных регионов России, среди которых: Московская, Костромская, Оренбургская области, Красноярский край, а также республика Башкортостан, составил около 48,5 тысяч рублей. 43-летний мужчина и семь женщин в возрасте от 29 до 57 лет признаны потерпевшими. Сотрудниками МВД России им разъяснен порядок искового производства.

Установили и задержали подозреваемую сотрудники Управления МВД России по г. Самаре.

Судья Куйбышевского районного суда г. Самары приговорил мошенницу к наказанию в виде лишения свободы на два года (условно) с испытательным сроком в 1 год 6 месяцев, в течение которого она должна своим поведением доказать свое исправление, сообщает облМВД.

Теги: мошенники уголовное дело

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