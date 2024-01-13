Самарчанку обокрали на работе в пекарне

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Вор попросил знакомую сдать краденое в ломбард на свое имя, сказав, что ему его отдала бабушка за ненадобностью.

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже принадлежащего ей сотового телефона стоимостью 5000 рублей. Женщина рассказала, что находилась на рабочем месте – в пекарне на ул. Стара-Загора, когда не обнаружила на полке под прилавком своего имущества. После обращения в банк с целью блокировки дебетовой карты, привязанной к номеру телефона, заявительница выяснила, что с ее счета пропали денежные средства в сумме 10 000 рублей.

Полицейские подробно опросили потерпевшую, выяснили данные мобильного устройства. Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счёту женщины и установили личность владелицы счета, на

который переводились деньги. Местная жительница во время общения с полицейскими пояснил, что знакомый перечислил ей деньги и попросил перевести 8 000 рублей на другой счет, а 1500 рублей оставить себе в качестве уплаты долга. Полицейские установили данные мужчины и задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный ранее неоднократно судимый житель Самары 2003 года рождения в содеянном признался и пояснил, что заметил сотовый телефон, в помещении пекарни. Дождавшись момента когда продавец выйдет в подсобное помещение, он взял чужое средство связи и вышел из помещения. Далее он воспользовался отсутствием пароля на сотовом телефоне и осуществил перевод чужих денежных средств на банковский счет ничего не подозревающей приятельницы. Вторую знакомую он попросил сдать устройство в ломбард на свое имя, сказав, что ему его отдала бабушка за ненадобностью.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Промышленного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158, п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража) окончено и направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. Полицейские напоминают владельцам сотовых телефонов о необходимости установления паролей для блокировки устройства, это нехитрое действие позволит сохранить ваши сбережения.