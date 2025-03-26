Самарчанку будут судить за убийство знакомой

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники мероприятия напоминали нарушителям о том, как правильно передвигаться по городским дорогам.
Сотрудники ГАИ Самары провели акцию «Безопасность на СИМ»
В том числе и в сети Интернет.
Полицейские и общественники региона провели мероприятия по профилактике кибермошенничества
В этом году в Советском районе обновят не только дворы, проезды, и тротуарные дорожки.
В Советском районе Самары благоустроят сквер Экономистов
Владислав Константинов доведет информацию о ходе оперативно-профилактического мероприятия «Сообщи, где торгуют смертью».
В ЦУР состоится прямой эфир с заместителем начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД СО
Продолжающего  традиции легендарного фестиваля имени Аллы Шелест и оперных фестивалей Светланы Хумарьян.
С 30 марта по 13 апреля САТОБ распахнет свои двери для Первого международного фестиваля «Наследие. Опера. Балет»
В Шенталинском районе с начала 2025 года мобильными медицинскими бригадами охвачено более 40 ветеранов ВОВ, тружеников тыла.
Забота на дому: медработники региона проводят медицинские осмотры ветеранов ВОВ
«ЭнергосбыТ Плюс» направил в ГЖИ региона информацию по 19 МКД Самарской области с неисправными тепловыми узлами.
«ЭнергосбыТ Плюс» выявил нарушения у ряда обслуживающих организаций Самарской области
Поводов для беспокойства нет.
«РКС-Самара» и Роспотребназдор следят за качеством волжской и питьевой воды в Самаре
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.19
0.32
EUR 92.34
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
СОУНБ приглашает посетить лекцию «Беспилотная авиация: строим будущее»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанку будут судить за убийство знакомой

26 марта 2025 15:30
143
Во время пьяной ссоры она нанесла смертельные удары колюще-режущим предметом своей знакомой.

По версии следствия, 21 ноября 2024 года 52-летняя обвиняемая, находясь в гостях у своей 59-летней знакомой в Самаре, в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла хозяйке квартиры несколько ударов колюще-режущим предметом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Он похитил никотиносодержащую жидкость на общую сумму около 1 миллиона рублей, которая была изъята в рамках ранее возбужденного уголовного дела. 
24 марта 2025, 22:35
В Самарской области бывший полицейский подозревается в хищении продукции, изъятой в рамках уголовного дела
Он похитил никотиносодержащую жидкость на общую сумму около 1 миллиона рублей, которая была изъята в рамках ранее возбужденного уголовного дела.  Закон
701
На почве ссоры в ходе распития спиртных напитков он нанес оппоненту два удара ножом.
24 марта 2025, 15:58
Самарец, обвиняемый в убийстве своего знакомого, предстанет перед судом
На почве ссоры в ходе распития спиртных напитков он нанес оппоненту два удара ножом. Закон
846
Возбуждено уголовное дело.
07 марта 2025, 20:04
В Самарской области во время представления передвижного цирка обрушилась трибуна
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
1675
В центре внимания
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
228
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
337
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
254
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
25 марта 2025  12:00
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
454
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
25 марта 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
445
Весь список