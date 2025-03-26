Самарчанку будут судить за убийство знакомой

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По версии следствия, 21 ноября 2024 года 52-летняя обвиняемая, находясь в гостях у своей 59-летней знакомой в Самаре, в ходе распития спиртных напитков на почве ссоры нанесла хозяйке квартиры несколько ударов колюще-режущим предметом. От полученных телесных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемой судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД РФ по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО