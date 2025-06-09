Самарчанка стала жертвой лжеброкера

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В дежурную часть полиции Красноглинского района областной столицы с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя местная жительница, работающая контролером одного из колбасных производств.

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который предложил заработок на бирже. Звонивший сообщил, что на брокерском сайте для осуществления торгов зарегистрировал заявителя и открыл на ее имя счёт.

Далее, согласившись на все условия неизвестного и следуя по его инструкции, потерпевшая в течение 20 дней внесла на свой брокерский счёт 133 тысячи рублей. Когда она захотела вывести свои деньги с фондового рынка, указанный "помощником брокера" код оказался не верным. Женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию за помощью.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Помните: профессиональный и честный брокер или финансовый трейдер никогда не станет навязывать свои услуги по телефону. Хорошего специалиста клиенты ищут сами.