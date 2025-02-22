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Самарчанка приняла участие в розыгрыше и лишилась денег

22 февраля 2025 13:36
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Самарчанка приняла участие в розыгрыше и лишилась денег

В полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Со слов заявителя, ей стали поступать смс с кодами подтверждения о кредите. После чего ей позвонил оператор с банковского учреждения для подтверждения перевода, она им сообщила, что ничего не подтверждала и коды из смс она не сообщала. Сотрудник банка заблокировал счета, и женщина обратилась в полицию.

Самарчанка вспомнила, что утром находилась в торговом центре, где к ней подошел промоутер с предложением принять участие в розыгрыше. В анкете оставила персональные данные. Полиция призывает граждан быть бдительными и остерегаться предложений легкого заработка. Не передавайте персональные данные незнакомцам под любыми предлогами!

 

Теги: Мошенники

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