Самарчанка приняла участие в розыгрыше и лишилась денег

115

В полицию обратилась 41-летняя жительница Самары. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Со слов заявителя, ей стали поступать смс с кодами подтверждения о кредите. После чего ей позвонил оператор с банковского учреждения для подтверждения перевода, она им сообщила, что ничего не подтверждала и коды из смс она не сообщала. Сотрудник банка заблокировал счета, и женщина обратилась в полицию.

Самарчанка вспомнила, что утром находилась в торговом центре, где к ней подошел промоутер с предложением принять участие в розыгрыше. В анкете оставила персональные данные. Полиция призывает граждан быть бдительными и остерегаться предложений легкого заработка. Не передавайте персональные данные незнакомцам под любыми предлогами!