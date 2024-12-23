Самарчанка перевела более миллиона рублей мошенникам-"правоохранителям"

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Жительница Самары 1953 года рождения заявила в полицию о совершенном в отношении нее дистанционном мошенничестве. Заявительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что мошенники совершили попытку хищения денег самарчанки с ее банковской карты. Звонивший заявил о необходимости немедленного перевода денег на «безопасный» счет.

Введенная в заблуждение женщина через банкомат перевела более миллиона рублей на указанный звонившим счет. Позже, оценив произошедшее, она обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.