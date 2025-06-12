Самарчанка откликнулась на объявление о продаже газоблоков и стала жертвой мошенника

76

В начале июня текущего года отдел полиции по Кировскому району города Самары поступило заявление от местной жительницы 1992 года рождения.

По словам заявителя, в конце апреля она откликнулась на объявление о продаже газоблоков и стала жертвой мошенника.

Действуя под предлогом продажи строительных материалов, злоумышленник убедил женщину перевести денежные средства, в качестве аванса, на указанный им расчётный счёт. Женщина перевела 100 000 рублей онлайн, после чего связь с “продавцом” прекратилась.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок и не переводить деньги незнакомым лицам до личной встречи и проверки товара.

Важные рекомендации: