Самарчанка отдала мошеннику 1,9 млн рублей

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В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летняя местная жительница, работающая кладовщиком одного из ракетостроительных производств.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит.

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла в кредит 1,9 млн рублей, которые перечислила на указанный собеседником счет.

Поняв, что ее обманули, обратилась за помощью в полицию.

Уважаемые граждане! Убеждайтесь в достоверности информации, полученной в ходе телефонного разговора и интернет переписки с неизвестными. Мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов, представителями операторов сотовой связи и банковских учреждений, знакомыми и даже Вашими родственниками. Обязательно свяжитесь с теми, от чьего имени действуют незнакомцы, и убедитесь в правдивости информации