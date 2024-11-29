Я нашел ошибку
Главные новости:
Треть россиян читают госпаблики 
Треть россиян читают госпаблики 
Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект
Почта России и Самарский государственный медицинский университет запустили совместный проект
Водителей такси могут обязать устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили
Водителей такси могут обязать устанавливать видеорегистраторы в свои автомобили
Первая семейная олимпиада по математике в Самарском университете им. Королёва
Первая семейная олимпиада по математике пройдет в Самарском университете им. Королёва
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах
В Госдуму внесен законопроект о продаже алкоголя только в специальных местах
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока
Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 109.58
1.57
EUR 116.14
3.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В "ЗИМ Галерее" расскажут об архитектурном авангарде от Самары до Токио
В Самаре пройдет праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Самарцев приглашают услышать живые мелодии гитары и мандолины
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока

29 ноября 2024 13:27
94
Самарчанка лишилась более 500 тысяч рублей, желая избавиться от злого рока

На протяжении года 35-летнюю жительницу Самары преследуют неприятности, и она решила обратиться за помощью к «родовой гадалке», страницу которой случайно нашла в одной из социальных сетей.

Кудесница, якобы проживающая в Москве, обещала помочь и сразу взялась за дело. Общаясь с клиенткой через мессенджер, она периодически просила произвести денежные переводы за «магические» услуги. Отдав собственные накопления самарчанка взяла кредит в банке, и за месяц перечислила неизвестной более 500 тысяч рублей.

Не заметив существенных изменений в своей жизни, женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.  .

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Больше-Глушицком районе работница хотела стать инвестором, но встретила мошенника
28 ноября 2024, 11:55
В Больше-Глушицком районе работница хотела стать инвестором, но встретила мошенника
Женщина перевела более 1 000 000 р. на счет, указанный мошенником и стала ждать обещанную прибыль. Криминал
313
Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»
28 ноября 2024, 09:55
Россиян предупредили о мошеннической схеме с дипфейками перед «чёрной пятницей»
При этом фейковая страница может отличаться от настоящего сайта бренда лишь нюансами. Криминал
327
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
27 ноября 2024, 12:24
Молодой самарец отдал мошеннику деньги, которые откладывал на ипотеку
Он наткнулся на рекламу, в которой предлагали быстрый заработок путем написания отзывов различным отелям. Криминал
1504
В центре внимания
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
29 ноября 2024  13:38
В Самаре продолжается создание интеллектуальной транспортной системы
95
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
29 ноября 2024  13:16
Остался один день до окончания народного голосования за номинантов областной акции «Народное признание»!
137
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
29 ноября 2024  13:03
Начинается прием заявок на Международный конкурс детского рисунка «Моя Россия»
125
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
29 ноября 2024  12:19
В Самаре наградили лучших участников и наставников Движения Первых
170
2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс
29 ноября 2024  10:53
2024 году в Самарской области по просьбам общественности отремонтированы 8 региональных трасс
177
Весь список