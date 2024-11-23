Самарчанка из-за мошенников осталась денег, а ее внучка - без собаки

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На день рождения маленькой внучки жительница Промышленного района Самары – 65-летняя женщина 1959 года рождения решила подарить ей щенка корги. Изучив интернет, женщина нашла на одном из сайтов подходящий вариант и связалась с "заводчиком", который попросил сделать полную предоплату "для бронирования хвостика". Женщина отправила деньги на указанному собеседником номеру. Однако после перевода средств продавец перестал отвечать, а его телефон оказался вне зоны доступа. В итоге потерпевшая не только не получила щенка, но и потеряла больше 40 тысяч рублей. Она сразу поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.