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Самарчанка хотела купить квадрокоптер, но отдала деньги мошенникам

26 июня 2025 13:50
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Самарчанка хотела купить квадрокоптер, но отдала деньги мошенникам

В полицию обратилась 35-летняя жительница Самары. Женщина рассказала, что стала жертвой интернет-мошенников. Со слов заявительницы: «я увидела в сети объявление о продаже квадрокоптера по доступной цене и решила приобрести для личного пользования».

Самарчанка связалась через мессенджер с продавцом, который убедил в подлинности товара и требовал срочно внести предоплату. После перевода суммы в размере 67 000 рублей через банковский перевод “по номеру телефона” злоумышленник перестал выходить на связь, и спустя несколько часов потерпевшая поняла, что стала жертвой классической схемы мошенничества с предоплатой за товар. Местная жительница обратилась за помощьюв полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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