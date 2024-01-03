Самарец пытался ограбить парфюмерный магазин

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Около половины одиннадцатого вечера группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая находилась на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары, получила от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в крупном торговом центре, расположенном на улице Красноармейской. Патрульные незамедлительно направились на место происшествия.

Работники частной охранной организации, обеспечивающей безопасность в ТЦ, объяснили прибывшим патрульным, что посетитель открыто похитил из торгового зала крупной парфюмерной сети несколько флаконов туалетной воды. Росгвардейцы задержали злоумышленника – им оказался житель областного центра 2001 года рождения.

Ущерб, нанесенный торговой точке, составил порядка пяти тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии передали задержанного правонарушителя своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.