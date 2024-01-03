Самарец пытался ограбить парфюмерный магазин

Я нашел ошибку
Главные новости:
Основой мультимедийной экспозиции станут 10 «оживших» картин из музейной коллекции русского авангарда и 10 ароматов, созданных по их мотивам брендом «Без повода».
В самарском культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет цифровая выставка «Ароматы авангарда»
Помните, что дети очень любознательны, им хочется все опробовать, испытать, их интересуют яркие запоминающиеся явления.
МЧС СО: берегите детей от пожара!
В каждом городе и муниципальном районе нашей области на базе комплексных центров социального обслуживания населения открыты группы активного долголетия.
«Демография»: пенсионеры региона продолжают осваивать компьютеры и Интернет 
По предварительным данным причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем.
Организована доследственная проверка по факту пожара в Тольятти, в результате которого погибла девочка
На месте ДТП скончался  водитель Kia Rio, водитель и два пассажира Nissan.
Сотрудники ГИБДД СО при оформлении смертельного ДТП на трассе М5 "Урал" помогли участникам дорожного движения
В Самаре ночью -17, -19°С, днем -16, -18°С.
4 января в Самарской области без осадков, до -19°С
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Специалист порекомендовал нагревать мед не в микроволновке, а на водяной бане.
Врач рассказал о правильном способе нагревания меда
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.69
-0.61
EUR 99.19
-1.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"Дикие истории" расскажет Самарский зоопарк
Самарский зоопарк приглашает 4 января на новогодний праздник!
Самарский зоопарк приглашает 4 января взрослых и детей на новогодний праздник!
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец пытался ограбить парфюмерный магазин

3 января 2024 13:25
218
Самарец пытался ограбить парфюмерный магазин

Около половины одиннадцатого вечера группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, которая находилась на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе Самары, получила от дежурного информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации. Помощь стражей правопорядка потребовалась в крупном торговом центре, расположенном на улице Красноармейской. Патрульные незамедлительно направились на место происшествия.

Работники частной охранной организации, обеспечивающей безопасность в ТЦ, объяснили прибывшим патрульным, что посетитель открыто похитил из торгового зала крупной парфюмерной сети несколько флаконов туалетной воды. Росгвардейцы задержали злоумышленника – им оказался житель областного центра 2001 года рождения.

Ущерб, нанесенный торговой точке, составил порядка пяти тысяч рублей. Сотрудники Росгвардии передали задержанного правонарушителя своим коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. По факту грабежа сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В канун Нового года самарские росгвардейцы навестили ветерана Великой Отечественной войны
30 декабря 2023, 11:37
В канун Нового года самарские росгвардейцы навестили ветерана Великой Отечественной войны
Ее поздравили с наступающими новогодними праздниками и со 100-летним юбилеем, который она отметила в декабре. Общество
1289
Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в новогодние праздники
28 декабря 2023, 11:49
Управление Росгвардии по Самарской области информирует о графике работы в новогодние праздники
9, 12, 16, 19, 23, 26 и 30 января 2024 года - согласно установленному режиму работу. Общество
623
Акция «С Новым годом, ветеран!» стартовала в Самарской области
26 декабря 2023, 09:59
Акция «С Новым годом, ветеран!» стартовала в Самарской области
Росгвардейцы поздравили ветеранов с наступающими праздниками и вручили фронтовикам новогодние подарки с символикой войск национальной гвардии. Общество
588
  • Требуется журналист
В центре внимания
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
3 января 2024  11:37
В Самарской области из-за метели ограничено движение транспорта на федеральных трассах
378
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
3 января 2024  10:40
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
276
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
2 января 2024  14:38
В ночь на Рождество будет усилена работа общественного транспорта Самары
718
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ.
2 января 2024  12:59
Новый год принесет жителям Самарской области в том числе и рост цен на услуги ЖКХ
1525
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Дракона
1 января 2024  09:52
Новый 2024 год пройдет под знаменем Деревянного Зеленого Дракона
1232
Весь список