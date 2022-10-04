С дачи в Красноярском районе украли металлические изделия и сдали в металлолом

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В отдел полиции О МВД России по Красноярскому району обратилась местная жительница, которая пояснила, что с ее дачного участка похищены металлические изделия. Причиненный ущерб женщина 1979 года рождения оценила как значительный для себя в размере 14,6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции по указанному адресу провели осмотр места происшествия, опросили заявительницу и возможных очевидцев. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что в один из пунктов приема металла сданы металлические изделия, предположительно, похищенные с участка заявительницы.

Полицейские со слов одного из работников пункта приема установили данные мужчин, сдавших «металлолом», схожий по описанию с похищенным, после чего приняли меры к их розыску и опросу.

Ранее судимый житель села Екатериновка 1961 года рождения и не судимый житель Самары 1970 года рождения признали вину в содеянном и пояснили, что приехали на автомобиле с прицепом, совершили кражу и сдали похищенное в пункт сдачи металла, предъявив личные документы. Полученные денежные средства потратили на собственные нужды.

Следственным отделением по расследованию преступлений, совершенных на территории О МВД России по Красноярскому району в отношении задержанных по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.