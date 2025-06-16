Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме

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Главной киберугрозой для россиян в 2025 году стали мошеннические звонки через мессенджеры. Об этом сообщил глава ГК «Солар» Игорь Ляпунов.

«Что сейчас является основным мечом и угрозой — это, безусловно, фрод в мессенджерах», — передает слова Ляпунова РИА Новости. Он добавил, что мошенники используют различные мессенджеры для звонков, применяя дипфейк-технологии и копируя аватары знакомых жертв.

Даже блокировка популярных приложений не решает проблему — злоумышленники находят альтернативные платформы. По словам Ляпунова, более 60% граждан России понимают важность кибербезопасности, но основой успешных атак остаются утекшие персональные данные.