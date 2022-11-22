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Россиянам назвали три главные уловки мошенников в «черную пятницу»

22 ноября 2022 09:15
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Россиянам назвали три главные уловки мошенников в «черную пятницу»

Младший консультант по информационной безопасности «Кросс технолоджис» Наталья Иванова предупредила россиян о способах, с помощью которых мошенники привлекают пользователей на фишинговые сайты в «черную пятницу». В разговоре с «Лентой.ру» она назвала три главные уловки, которые злоумышленники используют в период распродаж, и дала советы о том, как избежать обмана в сети.

Один из самых распространенных способов привлечь пользователей на фишинговые сайты — это реклама, рассказала Иванов. По ее словам, мошенники размещают объявления, ведущие на их страницы, на самых разных площадках: от мобильных приложений до видеохостингом. «Данный способ работает за счет доверия пользователей к ресурсу, на котором размещается реклама», — объяснила специалистка.

Еще одним популярным способом Иванова назвала рассылку электронных писем. Отличить мошеннические сообщения от писем настоящих магазинов иногда довольно сложно: преступники используют адреса, похожие на настоящие адреса торговых площадок. Однако перейдя по ссылкам из подобных рассылок пользователи оказываются на фишинговых сайтах.

Замыкает тройку популярных уловок на «черную пятницу» чат с продавцом на торговой площадке. «Недобросовестные продавцы связываются с покупателями в момент совершения покупки и, ссылаясь на отсутствие нужного товара на складе или на неисправность в функционале оплаты торговой площадки в связи с большим наплывом, предлагают совершить оплату по ссылке», — рассказала Иванова. Кроме того, по ее словам, мошенники могут под видом спецпредложения предложить обсудить подробности в мессенджере, где им проще отправить жертву на поддельный сайт.

Обойти фишинг помогут приложения маркетплейсов и иных интернет-магазинов, установленные на телефон из официальных магазинов приложений. Если покупателю удобнее пользоваться сайтом интернет-магазина, тогда следует добавить сайт в закладки браузера и для совершения покупок переходить на сайт оттуда. Кроме того, не стоит совершать покупки через открытую сеть Wi-Fi в общественных местах.

Ранее аналитик по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Артур Янбулатов назвал россиянам способы защиты от мошенников в интернете в период приуроченных к «черной пятнице» скидок. По словам эксперта, чтобы отличить настоящие скидки от фейковых, пользователю стоит сравнить цену товара на площадке, которая вызвала его подозрения, с ценой на других сайтах, пишет Лента.

 

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