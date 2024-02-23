Россиян предупредили об активизации мошенников в праздничные дни

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В период праздничных дней нужно быть осторожными с предложениями о скидках и акциях, особенно если они приходят в виде электронных писем или сообщений. Об этом 23 февраля заявил директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

«Проверьте подлинность предложения и убедитесь, что оно действительно от официального и надежного источника. При покупке подарков обращайте внимание на качество товара, упаковку и документы. Покупайте товары только у проверенных продавцов и магазинов», — сказал он в беседе с RT.

Нужно проверять адреса сайтов перед вводом личных данных и банковской информации, указал Липов. Помимо этого, в праздники есть риск столкнуться с такой мошеннической схемой, как продажа поддельных подарочных сертификатов, сказал специалист.

«Мошенники предлагают выгодные сделки на подарочные сертификаты, которые на самом деле являются подделками. Когда вы пытаетесь использовать такой сертификат, вы обнаруживаете, что он недействителен», — объяснил он.

В пресс-службе «Сравни» рассказали, что в период праздников мошенники нередко пытаются воспользоваться ажиотажем и выманить деньги у тех, кто был недостаточно осмотрителен.

«Как правило, целью злоумышленников оказываются не виновники торжества, а те, кто собирается покупать и дарить подарки. То есть перед 23 Февраля будут появляться предложения с мужской парфюмерией, спортивными и автотоварами, а перед 8 Марта — с косметикой известных брендов, цветами и ювелирными украшениями. Основные схемы заработка на таких сайтах — продажа по завышенной цене товаров заведомо плохого качества либо кража реквизитов карты и затем денежных средств с нее», — отметили там.

Также в период праздников активизируются телефонные мошенники, добавили в «Сравни», пишут "Известия".