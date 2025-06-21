Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества с микрозаймами

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Мошенники выманивают у россиян смс-коды под предлогом получения посылки и используют их для оформления микрозаймов, сообщили в Роскачестве.

Об этом пишет ТАСС.

«Под видом курьеров маркетплейсов мошенники звонят россиянам и просят назвать код из смс, якобы необходимый для получения посылки», — говорится в сообщении.

В дальнейшем полученный код используется для оформления займа в микрокредитных организациях, а персональные данные пострадавших перепродаются.

Предполагается, что в мошеннических схемах задействованы целые группы: одни похищают данные, другие оформляют займы, третьи занимаются перепродажей, пишет РТ.