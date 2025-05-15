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Росгвардейцы задержали тольяттинца за кражу более четверти миллиона рублей

15 мая 2025 11:19
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Росгвардейцы задержали тольяттинца за кражу более четверти миллиона рублей

Подозреваемого в хищении крупной денежной суммы задержал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в Центральном районе Тольятти.

Стражи правопорядка получили от дежурного информацию о краже – преступление было совершено возле одного из домов на бульваре 50 лет Октября. Потерпевший рассказал прибывшим на место происшествия росгвардейцам, что неизвестный проник в его автомобиль «Газель» и похитил из салона сумку, в которой находились документы и 260 тысяч рублей. Водитель – житель одной из Северо-Кавказских республик 1981 года рождения, продемонстрировал патрульным запись автомобильного видеорегистратора, предположительно, зафиксировавшего преступника. Сообщив подробности инцидента дежурному и передав ему приметы злоумышленника, сотрудники Росгвардии приступили к его поиску.

Отрабатывая прилегающие к месту происшествия улицы, росгвардейцы вскоре заметили мужчину, похожего на того, который попал на запись видеорегистратора. Стражи правопорядка «по горячим следам» задержали жителя Тольятти 1988 года рождения и передали для дальнейшего разбирательства своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Теги: Росгвардия

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