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Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже мороженого с охраняемого объекта

6 сентября 2021 12:19
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Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже мороженого с охраняемого объекта

В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Кинель, получил сообщение о сигнале «Тревога». Неизвестные проникли на территорию охраняемого объекта – торгового павильона, находящегося по улице Шоссейной. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

В ходе осмотра прилегающей территории росгвардейцы задержали двоих местных жителей, которые взломали металлической замок, проникли в торговый павильон, и похитили денежные средства и мороженое в количестве - 32 штук.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанных своим коллегам.

Возбуждено уголовное дело.

Теги: кража Росгвардия

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