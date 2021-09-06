Росгвардейцы задержали подозреваемых в краже мороженого с охраняемого объекта

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В ночное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования в городе Кинель, получил сообщение о сигнале «Тревога». Неизвестные проникли на территорию охраняемого объекта – торгового павильона, находящегося по улице Шоссейной. Стражи правопорядка незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

В ходе осмотра прилегающей территории росгвардейцы задержали двоих местных жителей, которые взломали металлической замок, проникли в торговый павильон, и похитили денежные средства и мороженое в количестве - 32 штук.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции и передали задержанных своим коллегам.

Возбуждено уголовное дело.