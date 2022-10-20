Росгвардейцы задержали подозреваемого в ночной краже из кондитерского магазина в Самаре

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Глубокой ночью, находясь на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию от дежурного территориального отдела полиции о незаконном проникновении в магазин кондитерских товаров.

Прибыв на место, экипаж обнаружил, что в торговой точке разбито окно. Рядом находился молодой человек, попытавшийся скрыться в ближайшем дворе. Сотрудники Росгвардии приняли решение задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель областного центра 1996 года рождения, который сознался в том, что украл из магазина денежные средства в размере более 6000 рублей.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного коллегам из полиции для дальнейшего разбирательства. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».