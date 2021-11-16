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Росгвардейцы в Тольятти задержали мужчину, ранившего сына

16 ноября 2021 09:59
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Росгвардейцы в Тольятти задержали мужчину, ранившего сына

Экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, находившемуся на маршруте патрулирования в Автозаводском районе Тольятти, по линии «02» поступила информация об убийстве, произошедшем на Ленинском проспекте.

Прибыв на место происшествия, в квартире сотрудники Росгвардии обнаружили пострадавшего, истекавшего кровью, а также мужчину, предположительно, нанесшего ему ранения. Патрульные задержали тольяттинца 1970 года рождения. Пострадавший находился в тяжелом состоянии, патрульные вызвали «скорую помощь» и контролировали его  состояние до прибытия медиков.

Задержанный признался, что в ходе ссоры несколько раз ударил своего 28-летнего сына кухонным ножом. Сотрудники Росгвардии передали предполагаемого злоумышленника своим коллегам из полиции. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Теги: Росгвардия Уголовное дело

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